Ведущая «Давай поженимся!» пожаловалась на «идиотский» новогодний подарок с намеком

Ведущая Роза Сябитова пожаловалась, что на Новый год ей подарили валенки

Ведущая шоу «Давай поженимся!» на Первом канале, сваха Роза Сябитова пожаловалась на неудачный новогодний подарок, который она однажды получила. Подробностями она поделилась в беседе с «Общественной службой новостей».

«Мне вручили на январские праздники валенки. Я еще подумала: “Какой же это идиотский подарок, зачем мне он нужен?” Будто намекнули на возраст. Очень неприятно», — посетовала Сябитова.

Телеведущая добавила, что не принимает подарки, которые ей не нравятся. Кроме того, сваха заявила, что она отказывается от презентов, вызывающих у нее подозрение.

