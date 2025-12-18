VGV рассказал о новинках для России на 2026 год

«РГ»: Марка VGV привезет в Россию две новые машины

Китайская компания VGV в 2026 году намерена расширить свой модельный ряд на российском рынке за счет одной полностью новой модели, также россиянам будет предложен обновленный кроссовер. Об этом в пресс-службе марки сообщили «Российской газете».

«В 2026 году мы нацелены на увеличение продаж. Мы сохраняем позицию бренда, предлагающего один из самых доступных семиместных кроссоверов, и уже видим, что это поддерживает спрос», — отметили в компании.

В будущем году в России начнутся продажи нового пикапа Bolden S7, также в дилерских центрах марки появится обновленный кроссовер U70. Подробностей о новинках производитель пока не раскрывает.

Ранее сообщалось, что по итогам первой половины 2025 года продажи ряда китайских автопроизводителей в России оказались критически низкими и не смогли преодолеть отметку в тысячу единиц. Так, дилеры VGV смогли продать только 110 автомобилей.