Внук Татьяны Васильевой отдал все семейные сбережения мошенникам

Татьяна Васильева рассказала, что ее внук Григорий отдал мошенникам 1,5 миллиона

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что внук Гриша отдал мошенникам все семейные накопления. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 15-летнего Григория «зомбировали» и угрожали, что причинят вред родителям. В итоге молодой человек отдал злоумышленникам 1,5 миллиона рублей, которые хранились дома.

«Он рыдал, в обморок упал, рвало его. Меня больше это беспокоит, а не деньги. За это они должны быть наказаны. У ребенка может быть такая травма, что неизвестно, как это потом проявится», — сообщила Васильева.

По ее словам, схема была классическая: сначала у подростка выманили обманом код из СМС-сообщения, после чего позвонили уже представившись силовиками, пригрозили проблемами его близким.

Ранее стало известно, что народная артистка России Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к эстрадной певице Алле Пугачевой.