Культура
22:06, 18 декабря 2025Культура

Внук Татьяны Васильевой отдал все семейные сбережения мошенникам

Татьяна Васильева рассказала, что ее внук Григорий отдал мошенникам 1,5 миллиона
Андрей Шеньшаков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала, что внук Гриша отдал мошенникам все семейные накопления. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам звезды фильма «Самая обаятельная и привлекательная», 15-летнего Григория «зомбировали» и угрожали, что причинят вред родителям. В итоге молодой человек отдал злоумышленникам 1,5 миллиона рублей, которые хранились дома.

«Он рыдал, в обморок упал, рвало его. Меня больше это беспокоит, а не деньги. За это они должны быть наказаны. У ребенка может быть такая травма, что неизвестно, как это потом проявится», — сообщила Васильева.

По ее словам, схема была классическая: сначала у подростка выманили обманом код из СМС-сообщения, после чего позвонили уже представившись силовиками, пригрозили проблемами его близким.

Ранее стало известно, что народная артистка России Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к эстрадной певице Алле Пугачевой.

