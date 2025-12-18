Реклама

16:01, 18 декабря 2025Силовые структуры

Военнопленный из Великобритании попал на видео в российском суде

Суд ДНР приговорил к 13 годам колонии британского наемника ВСУ Дэвиса
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к 13 годам лишения свободы 30-летнего гражданина Великобритании Хейдена Уильяма Дэвиса, попавшего в плен Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России и предоставили видео с иностранцем из суда.

На кадрах виден британец, он говорит, что является гражданином Британии, служил в Иностранном легионе Вооруженных сил Украины (ВСУ), получая зарплату. Дэвис прилетел на самолете до Польши и оттуда на автобусе доехал до Украины. Он раскаивается в содеянном.

Мужчина признан виновным по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Суд установил, что он вступил в ВСУ в августе 2024 года в Тернополе. После военной подготовки на тренировочной базе его солдатом отправили на военные действия против Российской армии.

Зимой 2025 года Дэвис был пленен.

Ранее сообщалось, что суд в Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, осужденному за наемничество.

