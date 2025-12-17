Наемник из США попросил российский суд об УДО

Суд в Мордовии отказал в УДО американцу Хаббарду, осужденному за наемничество

Суд в Мордовии отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) американскому пенсионеру Стефану Хаббарду, осужденному за наемничество на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Зубово-Полянском районном суде.

Согласно решению, 73-летний уроженец штата Мичиган (США) имеет неснятые и непогашенные взыскания. Суд счел, что он нуждается в дальнейшем отбывании наказания в колонии.

В октябре 2024 года Мосгорсуд приговорил Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, признав виновным в участии в военном конфликте с Россией в качестве наемника. В срок засчитали его нахождение под стражей со 2 апреля 2022 года.

Кадры из суда с американским наемником публиковала Генпрокуратура России.