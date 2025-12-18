Реклама

18:15, 18 декабря 2025

Военный эксперт назвал главный дефицит ВСУ

Военный эксперт Живов: ВСУ не хватает людей и ракет для ПВО
Дмитрий Сперанский
Дмитрий Сперанский (корреспондент)

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО), считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сегодня сказал, что для многих комплексов ПВО зенитных и ракетных нет выстрелов. Я думаю, что это соответствует действительности. У них действительно совсем ПВО плохо стала работать — закончились ракеты», — сказал Живов.

Он отметил, что ракеты для ПВО дорогостоящие и страны Запада не могут производить их большом объеме. Также он отметил, что ВСУ не хватает личного состава.

Ранее Зеленский говорил о том, что у некоторых систем ПВО Украины нет ракет. По его словам, Киев с некоторыми партнерами обсуждал предоставление лицензий на производство или поставки уже существующих.

