Военный эксперт назвал главный дефицит ВСУ

Военный эксперт Живов: ВСУ не хватает людей и ракет для ПВО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО), считает военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«[Президент Украины Владимир] Зеленский сегодня сказал, что для многих комплексов ПВО зенитных и ракетных нет выстрелов. Я думаю, что это соответствует действительности. У них действительно совсем ПВО плохо стала работать — закончились ракеты», — сказал Живов.

Он отметил, что ракеты для ПВО дорогостоящие и страны Запада не могут производить их большом объеме. Также он отметил, что ВСУ не хватает личного состава.

Ранее Зеленский говорил о том, что у некоторых систем ПВО Украины нет ракет. По его словам, Киев с некоторыми партнерами обсуждал предоставление лицензий на производство или поставки уже существующих.