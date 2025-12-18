Врач раскрыла алгоритм действий при отравлении в новогоднюю ночь

Врач Меньщикова: При алкогольном или пищевом отравлении надо пить больше воды

Алкогольное и пищевое отравление в новогоднюю ночь могут сильно испортить выходные и подорвать здоровье, предупредила врач-гастроэнтеролог клиники Atribeaute Анна Меньщикова. Алгоритм действий при пищевом отравлении в праздники она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

Главной угрозой любого отравления Меньщикова назвала обезвоживание из-за потери жидкости и солей со рвотой и диареей. По ее словам, если симптомы интоксикации умеренные, важно просто восполнять потерю жидкости. Если произошла единичная рвота или диарея и признаков обезвоживания нет, достаточно пить больше обычной воды или привычных, но не очень сладких, напитков, например, разбавленный сок или компот. При длительной рвоте и/или диарее алгоритм меняется. Важно начать прием оральных регидратационных солей (солевые растворы), которые продаются в аптеке и содержат оптимальный баланс солей и глюкозы, и пить по чайной ложке каждые 5-15 минут.

Как только рвота стихнет и появится аппетит, можно есть привычную пищу (но воздержаться от фастфуда, жареного, жирного и чипсов, так как это может спровоцировать повторную рвоту), продолжила Меньщикова. При алкогольном отравлении, если человек в сознании и его тошнит, надо помочь ему занять безопасное положение (сидя или лежа на боку), обеспечить доступ свежего воздуха. При этом такие критически опасные признаки алкогольной интоксикации, как нарушение дыхания (редкое, прерывистое), холодная, липкая, бледная или синюшная кожа, судороги, требуют немедленного вызова скорой помощи.

Также скорую обязательно нужно вызвать, если отравился ребенок до года, пожилой человек, беременная женщина или человек с тяжелыми хроническими заболеваниями, а также при подозрении на ботулизм или отравление грибами.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Воронова назвала самые распространенные причины внезапной диареи. По ее словам, чаще всего расстройство стула появляется из-за инфекций ЖКТ, пищевых отравлений или смены рациона.