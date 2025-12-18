В Китае спрогнозировали гибель десятков миллионов людей в случае вторжения в Калининград

Sohu: При вторжении НАТО в Калининград за 5 часов погибнут 34 млн человек

В случае вторжения стран-членов НАТО в Калининградскую область за пять часов погибнут 34 миллиона человек. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Журналисты, моделируя гипотетический сценарий развития событий, заявили, что Россия вряд ли станет ввязываться в тяжелые бои с применением конвенционального оружия, а воспользуется стратегическими бомбардировщиками, снаряженными ядерными бомбами, для удара по наступающим силам. В течение пяти часов может произойти около 480 ядерных атак, в результате которых погибнут 34 миллиона человек, еще 60 миллионов будут поражены. При этом большая часть Европы окажется в руинах.

«После ядерного удара миллионы тонн ядерной пыли попадут в атмосферу. В течение нескольких недель температура может упасть на 40 градусов, что приведет к "ядерной зиме"», — говорится в тексте статьи.

Отмечается, что страны Запада недооценивают решимость России и ее готовность к ответным мерам в случае нападения.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к военному противостоянию с Россией, которое может произойти в 2030 году.

