Задавившему российскую актрису мотоциклисту вынесли приговор

В Москве суд дал 2,5 года колонии мотоциклисту, задавившему актрису Земляникину

Никулинский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии мотоциклиста Сергея Генералова, задавившего актрису Елену Земляникину. Об этом сообщает РИА Новости.

Генералова признали виновным в преступлении по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека») УК РФ.

ДТП произошло в мае. Мотоциклист ехал на большой скорости, когда актриса переходила проспект Вернадского на красный сигнал светофора. Сообщалось, что она спешила к студентам в МГПУ.

