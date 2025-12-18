Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:38, 18 декабря 2025Силовые структуры

Задавившему российскую актрису мотоциклисту вынесли приговор

В Москве суд дал 2,5 года колонии мотоциклисту, задавившему актрису Земляникину
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Никулинский суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии мотоциклиста Сергея Генералова, задавившего актрису Елену Земляникину. Об этом сообщает РИА Новости.

Генералова признали виновным в преступлении по части 3 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека») УК РФ.

ДТП произошло в мае. Мотоциклист ехал на большой скорости, когда актриса переходила проспект Вернадского на красный сигнал светофора. Сообщалось, что она спешила к студентам в МГПУ.

Ранее сообщалось, что в Чувашии полицейского заподозрили в вымогательстве денег у участника СВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это тяжелый удар». В США заявили о желании Трампа начать новую войну. Чем ответит Россия на угрозу в адрес дружественной страны?

    Новый год может внезапно обойтись в сотни тысяч рублей. 10 штрафов, которые могут испортить праздник

    Россияне зарабатывают миллионы рублей в гаражах. Как этому научиться?

    «Губка Боб» опередил «Аватар 3»

    Стало известно о гибели украинского экипажа вертолета Ми-24

    Первый тренер Сафонова заявил о превосходстве воспитанника над Акинфеевым

    На Украине раскрыли план Зеленского по сохранению власти

    В Windows нашли пожирающую память функцию

    Стали известны причины закрытия фонда Бабкиной

    Ежегодные декларации о доходах чиновников уйдут в прошлое

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok