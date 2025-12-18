Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС

Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где состоится заседание Европейского совета. Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

«Приземлились», — сказал он журналистам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов.

Саммит Европейского союза (ЕС) пройдет 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи станет финансирование Украины в 2026-2027 годах. Сообщалось, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих целей замороженных активов России.