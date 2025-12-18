Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:28, 18 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Брюссель для встречи с лидерами ЕС

Зеленский прибыл в Брюссель на заседание Европейского совета
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, где состоится заседание Европейского совета. Об этом заявил советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин, передает «Интерфакс-Украина».

«Приземлились», — сказал он журналистам.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Еврокомиссия сняла с повестки предстоящего саммита Европейского союза вопрос о конфискации российских активов.

Саммит Европейского союза (ЕС) пройдет 18-19 декабря в Брюсселе. Центральной темой встречи станет финансирование Украины в 2026-2027 годах. Сообщалось, что Бельгия и еще несколько европейских стран по-прежнему выступают против использования для этих целей замороженных активов России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Голова россиянки внезапно раздулась после окрашивания в салоне

    В России предложили запретить рекламу на дорожных знаках

    Обнаружен неожиданный способ защиты от развития диабета

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok