13:15, 18 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

Зеленский заявил, что не видит новых сигналов от Путина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не видит новых «сигналов» от президента России Владимира Путина. Его слова передает УНИАН.

«Прежде всего сигналы, которые дает Путин, абсолютно не новые для нас. Я всегда говорил, что он не хочет заканчивать войну. Вопрос, может ли он ее продолжить? Этот вопрос уже зависит от наших партнеров, от их давления, прежде всего санкционного, но и дипломатического», — поделился Зеленский.

Президент Украины отметил, что представители США неоднократно говорили о готовности Путина к мирному урегулированию конфликта.

Ранее Зеленский сообщил, что США пытаются найти компромисс по вопросу вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. По его словам, Россия требует выполнения этого условия. Киев не готов к выводу войск, поэтому в Вашингтоне намерены найти компромисс.

