Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 18 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о позиции США по Донбассу

Зеленский: США ищут компромисс по выводу ВСУ из Донбасса
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Imago / Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

США активно ищут компромисс по вопросу возможного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводят «Новости. Live».

«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — сказал украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что украинская делегация направилась в США для участия в переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, на встречах возможно будут присутствовать и представители европейских стран.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине. По его словам, стороны обсуждали вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сафонов потрясающий!» Российский вратарь ПСЖ отбил четыре пенальти подряд и вписал себя в историю футбола. Французы обожают его

    Российский подросток выпил своей крови по советам в TikTok и чуть не умер

    Перечислены правила успешного заработка на валютах

    Голова россиянки внезапно раздулась после окрашивания в салоне

    В России предложили запретить рекламу на дорожных знаках

    Обнаружен неожиданный способ защиты от развития диабета

    Россиянка получила останки сына в обувной коробке и начала писать ему письма

    Россиянку оправдали по делу о заказе дочери-подростка

    Зеленский прокомментировал «новые сигналы» от Путина

    Премьер Дании предложила игнорировать голос Бельгии в вопросе активов России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok