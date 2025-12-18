Зеленский рассказал о позиции США по Донбассу

США активно ищут компромисс по вопросу возможного вывода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводят «Новости. Live».

«Россия хочет, чтобы мы выходили из Донбасса. Наша позиция, что мы не готовы. И США ищут компромисс», — сказал украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что украинская делегация направилась в США для участия в переговорах по урегулированию конфликта. По его словам, на встречах возможно будут присутствовать и представители европейских стран.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц раскрыл детали переговоров по Украине. По его словам, стороны обсуждали вопрос создания «демилитаризованной зоны» в Донбассе.