Бывший СССР
17:17, 18 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский отказался убирать стремление в НАТО из Конституции

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг необходимость менять конституцию страны ради пункта о курсе вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Его слова передает «Интерфакс-Украина».

«Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства (...) И пусть украинский народ решает, что делать с этой Конституцией, с нашей Конституцией, а не кто-то решает», — заявил украинский лидер.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики перестанут жить. По его словам, США выступают против членства Киева в альянсе.

