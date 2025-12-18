Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за восьмидневного блэкаута

Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за блэкаута, который продолжается уже восьмой день, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Сейчас они перекрыли Генуэзскую [улицу]», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинцам обещали «блэкаут в Москве», однако в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры без света остались сразу несколько городов Украины. Нардеп добавил, что в то же время соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, обвиняемый в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом», и сбежавший с Украины, «сидит в тепле, с водой, светом и пьет шампанское».