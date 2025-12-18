Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:50, 18 декабря 2025Бывший СССР

Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за блэкаута

Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за восьмидневного блэкаута
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за блэкаута, который продолжается уже восьмой день, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

«Сейчас они перекрыли Генуэзскую [улицу]», — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинцам обещали «блэкаут в Москве», однако в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры без света остались сразу несколько городов Украины. Нардеп добавил, что в то же время соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, обвиняемый в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом», и сбежавший с Украины, «сидит в тепле, с водой, светом и пьет шампанское».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    Всех украинских десантников призвали отправить на штурм

    Иностранные журналисты рассказали о подготовленных для Путина вопросах

    Мощный взрыв прогремел над Донецком

    Число российских туристов в Китае значительно выросло

    Санитар обокрал умершего участника СВО

    Жители Одессы устроили бунт и перекрыли дороги из-за блэкаута

    Александра Бортич показала видео в микроюбке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok