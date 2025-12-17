Реклама

17:12, 17 декабря 2025Бывший СССР

На Украине возмутились блэкаутом в Одессе вместо обещанной Москвы

Гончаренко: Пока украинцам обещали блэкаут в Москве, его получила Одесса
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Onyshchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Украинцам обещали «блэкаут в Москве», однако в результате ударов Вооруженных сил (ВС) России по объектам энергетической инфраструктуры без света остались сразу несколько городов Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram.

«Пока нам обещали блэкаут в Москве, мы получили его в Чернигове, в Сумах, в Одессе. До сих пор в Одессе не у всех есть свет», — написал парламентарий.

Нардеп добавил, что в то же время соратник президента Украины Владимира Зеленского Тимур Миндич, обвиняемый в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом», и сбежавший с Украины, «сидит в тепле, с водой, светом и пьет шампанское». Гончаренко сыронизировал, что так на Украине выглядит справедливость.

17 декабря в Одесской области объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Причиной стали проблемы в энергетике города.

В конце сентября Зеленский угрожал устроить блэкаут в Москве. Он заявлял о намерении обсудить это с президентом США Дональдом Трампом.

