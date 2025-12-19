Реклама

09:57, 19 декабря 2025Россия

Адам Кадыров высказался о нацизме внутри России после резни в подмосковной школе

Адам Кадыров заявил о необходимости противостоять нацизму внутри России
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Занимающий пост секретаря Совета безопасности Чечни сын главы региона Рамзана Кадырова Адам заявил о необходимости противостоять нацизму и идеологии ненависти внутри России. Слова Кадырова-младшего приводит издание «Чечня сегодня».

Так Адам Кадыров высказался о резне в подмосковной школе под Одинцово, которую устроил 15-летний ученик Тимофей К. и жертвой которой стал младшеклассник Кобилджон А.

По словам сына Кадырова, в информационном пространстве годами сеется «яд ненависти к людям из Средней Азии и Кавказа» и проповеди нетерпимости делают из подростков орудие зла.

Сегодня Россия противостоит нацизму на внешних рубежах, но мы не должны допустить, чтобы эта же чужая и преступная идеология поднимала голову внутри страны

Адам Кадыров
Кадыров-младший заявил о намерении остановить волну розни и назвал это общей задачей россиян.

Ранее сообщалось, что Адам Кадыров открыл в Чечне названный в честь себя спорткомплекс. Утверждается, что учреждение оснащено по последнему слову техники и станет «не только центром подготовки нового поколения чемпионов, но и главной площадкой для физического развития и досуга молодежи».

