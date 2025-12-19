Арестованная за совращение детей российская учительница заявила о клевете

Арестованная учительница из Петербурга заявила, что ее оклеветал ревнивый ученик

Учительница из Санкт-Петербурга, которую обвинили в совращении 12-летних школьников, заявила, что ее оговорил один из подростков. Об этом в пятницу, 19 декабря, пишет «Фонтанка».

По словам девушки, она поддерживала дружбу с учеником, а он признавался ей в любви и хватал за коленки. Отказ вывести отношения на новый уровень со стороны учительницы стал поводом для мести.

На тот момент у педагога были отношения с молодым человеком. Интимную связь с учеником она отрицает.

Ранее суд заключил учительницу под стражу. Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

