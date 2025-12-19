Реклама

18:12, 19 декабря 2025

Арестович раскрыл планы Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Арестович: Трамп планирует закончить конфликт на Украине в ближайшие дни
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп планирует закончить конфликт на Украине в ближайшие дни и переключиться на Венесуэлу. Об этом заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«В планах Трампа — закончить войну на Украине в течение ближайших дней, после чего переключиться на Венесуэлу», — написал Арестович.

По его словам, США планируют перенести свои основные усилия в Индо-Тихоокеанский регион, чтобы выиграть гонку на длинной дистанции у Китая и России, а страны Европы американская администрация перестала воспринимать в качестве серьезного геополитического фактора.

Ранее Арестович заявил, что цель Украины на переговорах с США — добиться личной безопасности для руководителей государства, в частности, для президента Владимира Зеленского. Он предположил, что Зеленскому позволят уйти из власти, а спустя несколько лет уничтожат.

