18:44, 19 декабря 2025

Артемий Лебедев счел бессмысленным отказываться от алкоголя

Блогер Лебедев заявил, что отказывался от алкоголя на год
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев высказался об отказе от алкоголя. В выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте», он отметил, что год не употреблял спиртное, и счел это решение бессмысленным.

Лебедев рассказал, что однажды решил, что употребляет много спиртного, и захотел попробовать отказаться от него. «Я решил взять аскезу и не пить один год. И я ровно год не пил, прям четко, день в день. Абсолютно, ***, никакой разницы не было, кроме того, что мне было гораздо скучнее», — отметил дизайнер.

Он добавил, что через год с удовольствием открыл бутылку вина и выпил.

Ранее Лебедев рассказал, что употребляет две бутылки вина каждый вечер. Он уточнил, что пьет спиртное с водой и растягивает этот процесс на шесть часов. Блогер также добавил, что у него не бывает похмелья.

