Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 19 декабря 2025Силовые структуры

Бастрыкин затребовал доклад после жалобы женщины Путину

Глава СК затребовал доклад после жалобы жительницы Всеволожска Путину
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела о нарушении прав жительницы Ленинградской области, которое было озвучено в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о жительнице Всеволожска. Она сообщила о застройщике, который снял деньги со специального счета, но многоквартирный дом так и не был введен в эксплуатацию.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и халатности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Ранее Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело в отношении совершившего ДТП судьи Московского городского суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Эспаньоле» подтвердили смерть командира

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Тихонов назвал глупым предложение сделать Сафонова заслуженным мастером спорта

    Набиуллина рассказала о компромиссе по ключевой ставке

    Зумеры назвали самых красивых звезд

    На Украине положение ВСУ в Северске описали словом «срака»

    Производитель пылесосов выпустит смартфон

    В Москве соседи пенсионерки пожаловались на мусор и тараканов из ее квартиры

    МВД занялось обратившейся на прямую линию Путина пенсионеркой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok