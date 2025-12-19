Бастрыкин затребовал доклад после жалобы женщины Путину

Глава СК затребовал доклад после жалобы жительницы Всеволожска Путину

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дела о нарушении прав жительницы Ленинградской области, которое было озвучено в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о жительнице Всеволожска. Она сообщила о застройщике, который снял деньги со специального счета, но многоквартирный дом так и не был введен в эксплуатацию.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о мошенничестве и халатности. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

