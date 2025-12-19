Реклама

Наука и техника
10:40, 19 декабря 2025Наука и техника

Тесты батарей смартфонов показали неожиданные результаты

Время работы смартфона связали со сценариями использования и оптимизацией
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Время автономной работы смартфона во многом зависит от того, как устройство будет использоваться. Об этом говорится в отчете издания ZDNet.

Редактор медиа Адам Дауд сравнил время работы четырех Android-смартфонов на одной зарядке. Специалист взял Google Pixel 10 Pro XL, Samsung Galaxy S25 Ultra, OnePlus 15 и OnePlus 15R. В тестах подтвердилось, что автономность устройств связана с емкостью аккумуляторов, однако многое зависит от оптимизации и сценариев использования.

Так, тест на воспроизведение видео показал неожиданные результаты. Оказалось, что имеющий батарею на 7300 миллиампер-часов OnePlus 15 может проработать почти 31 час. При этом автономность OnePlus 15R составила 28,5 часа, хотя аккумулятор девайса получил большую емкость — 7400 миллиампер-часов. Samsung Galaxy S25 Ultra, который получил батарею всего на 5000 миллиампер-часов, не сильно отстал — он проработал почти 26 часов.

В тестах бенчмарка PCMark, в которых проверяется скорость обработки данных, лидером остался девайс с самым большим аккумулятором — OnePlus 15 проработал 13 часов 18 минут. Однако на втором месте оказался Google Pixel 10 Pro XL, который имеет батарею всего на 5200 миллиампер-часов — он отключился через 12 часов 34 минуты. По словам Адама Дауда, процессор телефона Google был создан с упором на энергоэффективность — поэтому он слабее относительно других смартфонов, но потребляет меньше энергии.

«Точно так же, как большее количество мегапикселей необязательно означает лучшие фотографии, более емкие батареи не обязательно приводят к увеличению времени работы», — подытожил специалист.

Ранее специалисты Counterpoint Research предсказали, что в 2026 году продажи смартфонов упадут на 2,1 процента. Поставки устройств снизятся из-за дефицита компонентов.

