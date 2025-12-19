Безработного россиянина обязали выплатить полмиллиона за сообщения в Telegram

На Камчатке суд оштрафовал мужчин за призывы к терроризму в Telegram

На Камчатке суд оштрафовал на 500 тысяч рублей 47-летнего безработного местного жителя за сообщения в Telegram. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Камчатскому краю.

Мужчину признали виновным по статье 205.2 УК РФ.

По версии следствия, осужденный неоднократно публиковал в Telegram сообщения, в которых призывал к расправе над общественным деятелем и представителями органов государственной власти. Другие подробности по этому делу не раскрываются.

