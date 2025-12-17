Призывавший к терроризму российский подросток избежал тюрьмы

В Дагестане осудили подростка за призывы к терроризму

В Дагестане осудили подростка за призывы к терроризму. Об этом сообщает ТАСС.

Он признан виновным по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Как установил суд, в октябре 2024 года несовершеннолетний создал закрытый Telegram-канал и разместил в нем запись с призывом к насилию и вооруженной борьбе, также он оправдывал терроризм.

Сотрудники ФСБ выявили и пресекли его противоправную деятельность. Подросток полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Южный окружной военный суд приговорил его к штрафу в размере 25 тысяч рублей и запретил два года заниматься администрированием сайтов.

Ранее сообщалось, что мигранты готовили теракт в российской колонии.