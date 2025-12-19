Реклама

22:28, 19 декабря 2025Мир

Британия изменила свое решение по активам России

FT: Британия отказалась экспроприировать активы России после провала саммита ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fotostand / Dostmann / Global Look Press

Великобритания изменила свое решение по активам России, отказавшись от их экспроприации после провала саммита Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Британское правительство отказалось от идеи использовать около восьми миллиардов фунтов российских активов в британских банках для помощи Украине после того, как похожее предложение ЕС провалилось в пятницу утром», — указано в сообщении.

По словам источника в британском правительстве, Лондон не собирается экспроприировать активы РФ в одиночку. Британия также продолжит работать над финансовой поддержкой Украины вместе со своими партнерами по ЕС и «Большой семерке», добавил он.

Ранее европейские лидеры не смогли согласовать «репарационный кредит» Украине за счет замороженных российских активов. Вместо этого было принято решение предоставить Украине кредит под ноль процентов из бюджета ЕС.

