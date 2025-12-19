Число погибших при массовом отравлении людей в подмосковном пансионате выросло

Число погибших при массовом отравлении в пансионате в Видном выросло до трех

Число погибших при массовом отравлении в пансионате в Видном выросло. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета (СК) по Московской области.

«19 декабря 2025 года в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие», — говорится в сообщении.

По данным СК, госпитализированы 15 человек, еще трое скончались. Причину смерти установят после проведения судебно-медицинских исследований.

На место происшествия выехали следователи и представители Роспотребнадзора.

Изначально сообщалось, что при массовом отравлении в Подмосковье погиб один человек. По предварительным данным, причиной заражения стала кишечная инфекция.