Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 18 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о касающемся Трампа желании Зеленского

Депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленский ждет смерти Трампа
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы его американский коллега Дональд Трамп умер, потому что тогда Украина сможет вступить в НАТО. С таким мнением в Telegram-канале выступил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, комментируя слова Зеленского о том, что позиция США по членству республики в альянсе может измениться, когда политики поменяются или кто-то умрет.

«Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — считает Дмитрук.

Кроме того, депутат подчеркнул, что украинский лидер «фактически говорит о физическом устранении политических оппонентов», и обвинил Зеленского в том, что он приложит все усилия для уничтожения Трампа и всего, что с ним связано.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что Зеленскому предстоит еще самому пройти процедуру переизбрания, прежде чем надеяться на смену власти в западных странах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить «балаган». Генерал ответил угрозой

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. Что помогает от нового вируса

    Названы семь неправильных способов борьбы с похмельем

    В Европе проверят законность решения по активам России

    Песков рассказал об одной особенности Путина

    Лукашенко запретил Украине сбивать беспилотники над Белоруссией

    Пашинян попросил Россию восстановить железные дороги в Армении

    Стало известно о планах Мерца удовлетворить требование Бельгии по российским активам

    Союзники Украины пообещали использовать дипломатические меры

    Врачи не смогли спасти раненную при атаке на Севастополь девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok