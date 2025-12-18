Депутат Рады Дмитрук заявил, что Зеленский ждет смерти Трампа

Украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы его американский коллега Дональд Трамп умер, потому что тогда Украина сможет вступить в НАТО. С таким мнением в Telegram-канале выступил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, комментируя слова Зеленского о том, что позиция США по членству республики в альянсе может измениться, когда политики поменяются или кто-то умрет.

«Это заявление невозможно трактовать иначе. Речь идет именно о Дональд Трампе и его команде, которые последовательно и аргументированно выступают против вступления Украины в НАТО», — считает Дмитрук.

Кроме того, депутат подчеркнул, что украинский лидер «фактически говорит о физическом устранении политических оппонентов», и обвинил Зеленского в том, что он приложит все усилия для уничтожения Трампа и всего, что с ним связано.

Ранее депутат Светлана Журова заявила, что Зеленскому предстоит еще самому пройти процедуру переизбрания, прежде чем надеяться на смену власти в западных странах.