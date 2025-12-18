Депутат Журова: Зеленскому не стоит надеяться на смену власти в США ради НАТО

Президенту Владимиру Зеленскому предстоит еще самому пройти процедуру переизбрания, прежде чем надеяться на смену власти в западных странах, считает депутат Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее о смерти не желающих видеть Киев в альянсе политиков порассуждал президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, позиция отдельных стран по членству Украины в НАТО может измениться, когда некоторые политики умрут.

«Момент заключается в том, что США не сильно его ждут в НАТО, и он это чувствует. Видимо, решил, что американский лидер Дональд Трамп достаточно возрастной президент, и вот следующий придет, и в НАТО Украину возьмут. Вернее, он это имел в виду. Просто завуалированно как-то это интересно сказал. Ну, все же понимают, что он имел в виду», — объяснила депутат.

Журова отметила, что Трамп будет находиться у власти еще ближайшие годы и за это время может все поменяться для самого Зеленского. Она пояснила, что украинского президента впереди ждут выборы и, возможно, смена правительства, которые могут не одобрить нынешнюю позицию Украины.

В ходе брифинга Зеленский также заявил, что экс-президент США Джо Байден предупреждал украинское руководство о невозможности членства Киева в НАТО задолго до начала специальной военной операции. Украинский президент отметил, что американские чиновники отвечали улыбкой на его вопросы о возможности вступления Украины в альянс.