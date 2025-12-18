Депутат Рады указал на невозможность провести в стране выборы в онлайн-формате

Депутат Рады Дубинский: Провести на Украине выборы в онлайн-формате невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможном проведении выборов при помощи онлайн-платформ, чтобы отвлечь внимание от угрозы обвала фронта и других реальных проблем. На самом деле провести выборы в таком формате в стране невозможно, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Выборы в онлайн на Украине невозможны, потому что нет света, связи и смартфонов у всех людей», — пояснил политик. Он подчеркнул, что проводить голосование в разных форматах для разных групп людей также нельзя, поскольку подобные выборы никто не признает.

Ранее Зеленский поддержал проведение президентских выборов с помощью онлайн-платформ. Тогда он сообщил, что по этому вопросу пока не был найден консенсус с парламентариями.