02:31, 19 декабря 2025Интернет и СМИ

Девушка решила позаботиться о соседке и отравила ее

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником So-nora рассказала о том, как стала жертвой собственной соседки по квартире. По словам девушки, на протяжении нескольких месяцев у нее были кожные высыпания и ежедневная диарея, причину которых она не могла понять.

«Выяснилось, что она травила меня около пяти месяцев, добавляя в резервуар для воды в общей кофеварке раствор йода для обработки ран, потому что думала, что у меня паразиты. Но так от паразитов не лечат, и у меня их нет! Зато оказалось, что у меня была аллергия на йод, проявляющаяся как раз сыпью и диареей, а также проблемами с почками и щитовидной железой», — написала автор.

Когда девушка поймала соседку за добавлением йода и рассказала ей о своих симптомах, та лишь обрадовалась, заявив восторженно, что «так и погибают паразиты». Автор решила не обращаться в полицию и, памятуя о запланированном скором переезде, предпочла отомстить отравительнице.

«Я знаю, это незрело, и я опускаюсь до ее уровня, но я немного помочилась в чашку и вылила содержимое в ее кофейник!» — торжественно заключила она.

Ранее другая пользовательница Reddit отомстила бывшему бойфренду и обрекла его на жизнь в запахе кошачьей мочи. О том, что ее спонтанный план оказался успешным, она узнала лишь спустя восемь лет.

