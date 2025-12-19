Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:52, 19 декабря 2025Культура

Долина лишилась еще одного концерта на фоне скандала

Лариса Долина пропала из списка артистов концерта, посвященного Гурченко
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народную артистку России Ларису Долину убрали из списка участников концерта, приуроченного к 90-летию Людмилы Гурченко. Об этом пишет «Газета.Ru»

Концерт был запланирован на 18 декабря, в том числе его анонс был на сайте Долиной. Из-за замены концертной площадки мероприятие было перенесено на 2 марта, зрителям было предложено вернуть билеты или посетить шоу в новую дату. В списке участников произошло лишь одно изменение — из описания исчезло упоминание Долиной.

В беседе с изданием организаторы объяснили, что изменения связаны с переносом концерта. «Сейчас ведутся переговоры с артистами, согласовываются их графики», — заявили собеседники газеты, добавив, что у них нет более точной информации об участии Долиной.

Ранее стало известно, что Лариса Долина столкнулась с отменой 11 запланированных концертов из-за скандала с продажей и возвращением квартиры. Четыре новогодних выступления певицы в Дубае были отменены. Кроме того, артистка не выступит на семи корпоративах, которые значились в ее графике на декабрь и январь. До этого сообщалось, что исполнительница заработает на новогодних выступлениях стоимость своей пятикомнатной квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин рассказал об ответе в случае блокады Калининграда

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    Раскрыт неожиданный способ внезапно потерять все деньги

    Зеленский высказался о преимуществах «Орешника»

    Путин назвал число находящихся в зоне СВО бойцов

    Владимир Зеленский перепутал имя президента Польши

    Доцента философии московского университета посадили из-за песен

    Россиянка пожаловалась Путину на невозможность купить машину

    Двое контрабандистов ввезли в Россию специальную оптику

    Журналистка «Спаса» поблагодарила Путина за признание сатанизма экстремизмом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok