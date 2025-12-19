Реклама

Экономика
20:18, 19 декабря 2025Экономика

Долину предупредили о риске лишиться еще двух квартир

Адвокат Бенхин: Долина может лишиться двух квартир в Латвии
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певица Лариса Долина может лишиться двух квартир в латвийской Юрмале общей стоимостью 95 миллионов рублей. Об этом предупредил адвокат Александр Бенхин в беседе с изданием «Абзац».

Юрист напомнил, что звезда не может распоряжаться недвижимостью из-за санкций. Квартиры Долиной попали под заморозку, из-за чего она не имеет возможности оплатить коммунальные счета или продать жилье.

«Поскольку копятся долги за ЖКХ, дальше эксплуатирующая компания или муниципалитет за неуплату в течение некоторого времени могут подать в суд и конфисковать имущество за долги», — объяснил Бенхин. Он добавил, что в сейме Латвии обсуждают возможность национализировать имущество попавших под санкции россиян.

При этом заплатить долги или продать жилье через третьи лица Долина тоже не может — это считается уголовным преступлением. По словам адвоката, в такой ситуации певица может только подать в суд на государство и попробовать снять санкции, доказав их необоснованность.

«Нужен дорогостоящий европейский адвокат, но официально она его оплатить не может, а неофициально — это снова уголовное преступление. Там гонорар исчисляется в десятках, если не в сотнях тысяч евро. Есть в Латвии специальные адвокаты, имеющие лицензию на работу с подсанкционными клиентами, но их единицы», — отметил Бенхин.

Ранее сообщалось, что на фоне скандала с квартирой Долину убрали из списка участников концерта, приуроченного к 90-летию Людмилы Гурченко.

