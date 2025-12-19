Двое контрабандистов ввезли в Россию специальную оптику

В Подмосковье осудили двоих мужчин за контрабанду военной оптики

В Подмосковье осудили двоих мужчин за контрабанду военной оптики. Об этом сообщает РИА Новости.

Они признаны виновными по статье 226.1 («Контрабанда вооружения группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Как установил суд, они незаконно провезли через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) тепловизионные прицелы и монокуляр, которые могли быть использованы для военной техники и оружия.

Суд приговорил их к четырем и пяти годам колонии общего режима.

