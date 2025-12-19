Экономике ЕС предрекли крах при одном решении по Украине

Политолог Журавлев: Решение об изъятии активов РФ грозит крахом экономике ЕС

Заявление Центробанка России о планах взыскать убытки с европейских банков в случае изъятия активов страны может стать дополнительным сдерживающим фактором в принятии соответствующего решения, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. При этом он подчеркнул, что экспроприация активов России грозит Евросоюзу крахом экономики.

«Это может быть дополнительным сдерживающим фактором, потому что эти деньги мы сможем получить только в случае, если они проводятся через Россию. Да, в таких случаях будут приняты соответствующие решения нашими судами, — сказал политолог. — Но это именно вспомогательный фактор, дополнительное неудобство, которое можно создать».

Тем не менее, он не исключил, что решение об изъятии активов страны не пройдет и без этого. Журавлев заметил, что подобный шаг может привести к развалу европейской экономики.

«Думаю, есть шанс, что этого все же не произойдет — сейчас очевидно противостояние между нормальными людьми и сумасшедшими. Дело в том, что даже заморозка российских активов была опасна, а изъятие — конец европейской экономики. Она держится на том, что принимает у себя чужие деньги и заставляет их работать. Если российские деньги заберут, другие страны не захотят инвестировать свои», — считает Журавлев.

Ранее Банк России выступил с заявлением по вопросу о взыскании убытков, связанных с действиями в отношении его активов. В нем, в частности, говорится о намерении «взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемых активов и упущенной выгоды».