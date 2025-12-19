Экс-руководитель зоопарка Леончик стал председателем комитета по культуре в Челябинске

Ранее возглавлявший зоопарк Юрий Леончик назначен на должность председателя городского комитета по культуре в Челябинске. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Сообщается, что официальное назначение состоялось 19 декабря. С 2014 года Юрий Леончик руководил Челябинским зоопарком.
Ранее Челябинску присвоили статус культурной столицы 2027 года. Также за победу соревновались Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск.
В промзоне в окрестностях Челябинска нашли рысь, застрявшую в колючей проволоке. После звонка очевидцев специалисты городской службы спасения, Минэкологии и сотрудники зоопарка приняли решение использовать транквилизатор, чтобы погрузить рысь в сон и безопасно освободить из стальных пут.