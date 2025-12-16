Реклама

Челябинск стал культурной столицей 2027 года

Челябинску присвоили статус культурной столицы 2027 года
Карина Черных
Фото: mariaku / Shutterstock / Fotodom

Челябинску присвоили статус культурной столицы 2027 года. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что жюри присвоили городу такой статус в московском наццентре «Россия». На первом этапе южноуральская столица вошла в число восьми финалистов. За победу стать культурной столицей с ней соревновались Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск.

«Челябинская область — регион абсолютных возможностей. Место, где каждый человек может реализовать свой потенциал. Край 3000 озер, таежных лесов и высоких гор. И в окружении этой природы — современные города и уникальные производства», — отметил в своей речи на праздничной церемонии глава региона Алексей Текслер.

Ранее сообщалось, что в промзоне в окрестностях Челябинска нашли рысь, застрявшую в колючей проволоке. После звонка очевидцев специалисты городской службы спасения, Минэкологии и сотрудники зоопарка приняли решение использовать транквилизатор, чтобы погрузить рысь в сон и безопасно освободить из стальных пут.

