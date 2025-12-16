Челябинск стал культурной столицей 2027 года

Челябинску присвоили статус культурной столицы 2027 года

Челябинску присвоили статус культурной столицы 2027 года. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Известно, что жюри присвоили городу такой статус в московском наццентре «Россия». На первом этапе южноуральская столица вошла в число восьми финалистов. За победу стать культурной столицей с ней соревновались Вологда, Калуга, Новосибирск, Рязань, Сочи, Ставрополь и Ульяновск.

«Челябинская область — регион абсолютных возможностей. Место, где каждый человек может реализовать свой потенциал. Край 3000 озер, таежных лесов и высоких гор. И в окружении этой природы — современные города и уникальные производства», — отметил в своей речи на праздничной церемонии глава региона Алексей Текслер.

Ранее сообщалось, что в промзоне в окрестностях Челябинска нашли рысь, застрявшую в колючей проволоке. После звонка очевидцев специалисты городской службы спасения, Минэкологии и сотрудники зоопарка приняли решение использовать транквилизатор, чтобы погрузить рысь в сон и безопасно освободить из стальных пут.