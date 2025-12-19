Реклама

10:25, 19 декабря 2025

Экс-замглавы Минздрава российского региона осудили за аферу на 126 миллионов рублей

В Красноярске экс-замглавы Минздрава Москвину осудили на три года условно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Красноярске осудили экс-замглавы Минздрава региона Анну Москвину за аферу на 126,5 миллиона рублей при поставке рентген-оборудования по госконтракту. Об этом сообщает ТАСС.

По информации прокуратуры Красноярского края, в 2021 году региональное министерство здравоохранения и компании ООО «Велий» и ООО «МедТрейд» заключили контракты на поставку рентген-аппаратов для пяти медучреждений за счет национального проекта «Здравоохранение». Оборудование было поставлено в поликлиники и больницы, а контракты оплачены. Москвина согласовала приемку и полный расчет и была ответственной за организацию экспертизы. Она знала, что поставленное оборудование не соответствовало условиям контракта.

Сейчас медицинское оборудование простаивает в камере хранения вещественных доказательств, вопрос возможности его эксплуатации после переделки решается в арбитражном суде.

Москвина признана виновной по части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Свою вину женщина не признала. На заседании она объяснила, что действовала в рамках своих полномочий, все контракты проходили необходимые проверки профильными подразделениями контрактной службы и никаких нарушений на тот момент выявлено не было.

Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года с лишением права занимать руководящие должности на госслужбе на два года.

17 мая 2024 года Москвина была отправлена под домашний арест. Ей вменялось причинение ущерба в 126,5 миллиона рублей при приобретении медицинского оборудования.

