Силовые структуры
19:54, 19 декабря 2025Силовые структуры

Экс-замглавы облсуда российского региона заявила о недоказанности вины по делу о коррупции

Экс-замглавы Ростовского облсуда Юрова заявила о недоказанности вины по делу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Бывшая заместитель председателя Ростовского областного суда Татьяна Юрова заявила о недоказанности своей вины по делу о коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Юровой, следствию не удалось доказать ее вину, в частности допрошенные судьи коллегии по гражданским делам заявили, что она не оказывала влияния на принятые ими решения. Также экс-замглавы облсуда рассказала, что во время обысков у нее изъяли деньги, ювелирные изделия и другое имущество, которые не мели отношения к возбужденному делу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за похищение человека осудят бывшего судью.

