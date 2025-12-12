Реклама

19:50, 12 декабря 2025Силовые структуры

Раскрыты детали дела вернувшего в Россию судьи

В Татарстане за похищение человека осудят бывшего судью
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Татарстане осудят бывшего судью за похищение человека. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Он обвиняется по статьям 290 («Взятка в особо крупном размере»), 159 («Мошенничество»), 126 («Похищение человека с применением насилия»), 163 («Вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере»), 174.1 («Легализация денежных средств или иного имущества») и 286 («Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий») УК РФ.

По данным следствия, летом 2017 года Ирек Набиев создал организованную преступную группу, в которую вошли еще трое жителей Набережных Челнов. С целью хищения более 76 миллионов рублей со счетов одной из организаций они похитили ее директора и, применяя насилие, требовали от него передачи прав управления фирмой. После установления над ней контроля также похитили и легализовали средства. В отношении трех участников группы ранее уже вынесены обвинительные приговоры.

Также доказаны факты получения Набиевым в период с 2016 по 2019 год взяток деньгами и другим имуществом на сумму более 17 миллионов рублей от одного из предпринимателей города за общее покровительство. Еще установлен факт мошенничества на сумму 16 миллионов рублей.

Набиев с 2021 года скрывался от следствия. В сентябре этого года сотрудники транспортной полиции задержали его в аэропорту города Казань.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что бывшие полицейские продавали информацию в похоронное бюро.

