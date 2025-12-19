Реклама

14:51, 19 декабря 2025

Эксперт спрогнозировал ситуацию на вторичном авторынке России

Аналитик Целиков рассказал, что будет с ценами на машины с пробегом в 2026 году
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Стоимость машин с пробегом на российском рынке в 2026 году продолжит расти, однако темпы будут умеренными — от 5 до 10 процентов. Таким прогнозом поделился аналитик Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

По его мнению, с высокой вероятностью рост цен затронет «хорошие» иномарки и проверенные отечественные бренды, в то время как ценовая динамика для подержанных автомобилей из Китая остается неопределенной.

Говоря про объемы реализации в сегменте, эксперт отметил, что показатель этого года может установить рекорд, превысив 6 миллионов автомобилей. По его мнению, 2026 год может повторить эти цифры, и к этому есть предпосылки. Среди основных факторов, способных повлиять на рост показателей, Целиков назвал потребность многих автовладельцев в замене транспортного средства при ограниченном выборе новых моделей. «Ручеек альтернативного импорта придавили утильсбором. Но не перекрыли. Опросы показывают, что более половины потенциальных покупателей не хотят пересаживаться на "китайцев"», — отметил он.

Эксперт предложил обратить внимание на подержанные машины возрастом от пяти лет и старше. «Там выбор из привычных моделей глобальных брендов остается широким», — уточнил он.

Как снять машину с учета в 2026 году? Как прекратить регистрацию автомобиля через «Госуслуги» и ГИБДД при продаже
Топ-10 зимних шин: рейтинг зимнего сезона 2025-2026 года
Правила техобслуживания автомобиля в 2026 году. Нужно ли проходить, сколько стоит и как не стать жертвой обмана
Общее количество предложений на вторичном рынке существенно не изменится, но они станут более разнообразными. Это связано с действием льготной ставки на иномарки с мощностью двигателя до 160 лошадиных сил, которые ранее были представлены на российском рынке в малом количестве.

В то же время аналитик прогнозирует общее снижение объема ввоза подержанных автомобилей в страну. Он также не исключил ужесточение или отмену действующих льготных ставок.

Ранее стало известно, что в ноябре этого года российские автолюбители приобрели 588,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем рынка вырос на 12,2 процента.

