В России выросли продажи легковых автомобилей с пробегом

«Автостат»: Продажи подержанных машин в России в ноябре показали рост

В ноябре этого года российские автолюбители приобрели 588,7 тысячи легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем рынка вырос на 12,2 процента, однако в месячном выражении продажи снизились на 9,9 процента, сообщило аналитическое агентство «Автостат».

Сокращение продаж эксперты объясняют исключительно высоким результатом октября, когда был установлен абсолютный рекорд для вторичного рынка — 653 тысячи реализованных машин с пробегом.

В марочном рейтинге бессменным лидером в сегменте подержанных машин остается отечественная Lada, которую приобрели в количестве 134,7 тысячи единиц. Следом идут японская Toyota (58,9 тысячи), корейские Kia (34,8 тысячи) и Hyundai (33,3 тысячи).

Впервые с августа 2012 года пятую строчку занимает немецкий Volkswagen (25,8 тысячи), который сместил с этой позиции Nissan (25,7 тысячи). Японский производитель впервые за несколько лет опустился ниже пятого места.

За одиннадцать месяцев 2025 года количество сделок на рынке подержанных легковых автомобилей в стране достигло 5,66 миллиона. Это на 2,7 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ранее эксперты рынка дали прогноз о ситуации с реализацией легковых машин на вторичном рынке России в 2026 году. Они предполагают, что продажи в этом сегменте останутся на уровне текущего года или увеличатся в пределах 5 процентов.