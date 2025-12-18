Продажам машин с пробегом в России предрекли стагнацию

«Ъ»: В 2026 году вторичный авторынок в РФ ждет стагнация из-за высоких ставок

В 2026 году вторичный авторынок в России ждет стагнация. Такое развитие событий предрекли опрошенные «Коммерсантом» участники рынка.

Продажи легковых машин с пробегом останутся на уровне текущего года или увеличатся в пределах пяти процентов. Не поможет развитию рынка даже отмена льготной ставки утильсбора на автомобили мощностью более 160 лошадиных сил для физлиц с 1 декабря. Причиной этому является высокая ключевая ставка и дорогие кредиты, ограничивающие доступность покупки. В сегменте новых машин производители предлагают различные программы субсидирования, что недоступно для подержанной техники.

По оценке ассоциации «Российские автомобильные дилеры», вторичный рынок будет чувствовать себя стабильно на фоне падения продаж новых автомобилей. Руководитель отдела автомобилей с пробегом ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Карев прогнозирует рост вторичного авторынка на три-пять процентов. Директор департамента продаж автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов прогнозирует в лучшем случае роста на четыре процента.

Как отмечает замгендиректора по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов, из-за новых правил расчета утильсбора ввоз автомобилей заметно сузится, что приведет к дефициту корейских, японских, европейских брендов. Россиянам придется покупать новые машины, в первую очередь, китайские.

Как заявил ранее директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, по итогам ноября импорт легковых автомобилей с пробегом из Грузии в Россию вырос в 3,3 раза, до 4,8 тысячи, по сравнению с тем же периодом прошлого года. С начала года рост составил 3,2 раза. В ноябре самыми популярными марками автомобилей по этому направлению стали BMW (926 единиц), Toyota (441), Volkswagen (414), Hyundai (373), Kia (352). Чаще всего из Грузии завозили BMW X5 (279 штук), Chevrolet Equinox (175), BMW X7 (172), Kia K5 (172) и Toyota RAV4 (160).