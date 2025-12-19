Реклама

03:55, 19 декабря 2025

Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения

Росавиация: Ограничения введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова
Екатерина Щербакова
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в четырех российских аэропортах, а именно: Калуга (Грабцево), Пенза, Саратов (Гагарин) и Тамбов (Донское). Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Такие меры начали действовать 19 декабря около 03:30 по московскому времени.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил Артем Кореняко.

До этого были приостановлены прием и выпуск самолетов в аэропорту Волгограда. На момент публикации новости об отмене ограничений не сообщалось.

Ранее стало известно о том, что власти четырех российских регионов объявили ракетную опасность.

