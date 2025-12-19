Российский аэропорт перестал принимать и выпускать самолеты

Росавиация: В аэропорту Волгограда введены временные ограничения

В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом рассказал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры начали действовать 19 декабря в 00:33 по московскому времени. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее же более 200 пассажиров застряли в международном аэропорту Хабаровска из-за непогоды. Вылеты в Николаевск-на-Амуре, Нелькан и Охотск были отложены до 19 декабря.

Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав граждан и предоставление им обязательных услуг.

Кроме того, была задержка рейса Хабаровск-Богородское и скорректировано расписание вылета до Улан-Удэ.

