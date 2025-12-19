Реклама

00:39, 20 декабря 2025

Еврокомиссия пригрозила Грузии отменой безвиза

ЕК предупредила Грузию о возможности полной приостановки безвиза
Марина Совина
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Еврокомиссия не исключает возможность полной отмены безвизового режима для Грузии. Об этом говорится в восьмом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизового режима.

В качестве причины указано пренебрежение Тбилиси к рекомендациям, сформулированным Евросоюзом. В случае, если грузинские власти не предпримут мер по устранению выявленных проблем, то страна рискует потерять безвизовый статус.

Как утверждается в отчете, Тбилиси не выполнил почти ни одной рекомендации Брюсселя. Кроме того, в 2024-2025 годах допустил «резкий откат» в сфере прав человека и управления. В первую очередь может быть предусмотрена приостановка безвизового режима для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов лиц, которые несут основную ответственность за сложившуюся ситуацию, говорится в документе.

В ЕК пояснили, что Грузия приняла ряд законов, которые противоречат европейским обязательствам Тбилиси. В частности, речь идет о законе о прозрачности иностранного влияния, о регистрации иностранных агентов, а также о семейных ценностях.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране происходит зарубежная спецоперация. По его словам, Грузия и ее политическая система «ходят по замкнутому кругу».

