02:19, 19 декабря 2025Мир

Евросоюз обсудит кредит Киеву за счет активов России

Euractiv: ЕС обсудит кредит Киеву на 90 миллиардов евро за счет активов России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Во время саммита Евросовета лидеры Евросоюза (ЕС) рассматривают вариант предоставления кредита Киеву, используя часть из 90 миллиардов евро замороженных российских активов. Об этом сообщает издание Euractiv со ссылкой на документ.

«Лидеры ЕС обсуждают компромиссный вариант по подготовке кредита Киеву на 90 миллиардов евро с использованием замороженных российских активов», — говорится в материале издания.

Согласно информации Euractiv, после 13 часов переговоров лидерам ЕС раздали обновленный черновик документа длиной в две страницы, в котором отражены многие важные требования премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

По сообщениям двух дипломатов ЕС, этот исправленный вариант настолько учитывает бельгийские пожелания, что для многих стран он стал неприемлемым и, вероятно, не будет одобрен.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза (ЕС) на саммите выработают единую политику финансированию Украины за счет замороженных российских активов. С таким заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

