14:17, 19 декабря 2025Мир

Евросоюзу предрекли еще большее ослабление из-за Украины

Политолог Рар: Кредит Киеву на €90 млрд еще больше ослабит бюджетную политику ЕС
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thierry Monasse / Getty Images

Еще большее ослабление бюджетной политики Европейского союза (ЕС) предрек в беседе с газетой «Взгляд» германский политолог Александр Рар в связи с решением европейских лидеров выделить Украине кредит на 90 миллиардов евро в 2026-2027 годах.

Не реализовав идею «репарационного кредита» за счет российских активов, европейские лидеры не сдались и пошли на решение, аналогичное тому, что принималось в Европе только во время ковида, отметил эксперт.

«Они согласовали кредит Киеву, создавая таким образом общую задолженность. С одной стороны, это еще больше ослабит бюджетную политику Евросоюза. С другой, европейские лидеры продемонстрировали, что для них нет более важной цели, чем помочь Украине», — сказал Рар.

Первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа также считает, что экономическая и финансовая система Европы рухнет из-за выделения Украине 90 миллиардов евро. Он назвал страну бездонной дырой и напомнил, что ее внутренний долг официально составляет 47 миллиардов долларов. При этом Европа согласилась на беспроцентный кредит для Киева за счет собственных средств.

