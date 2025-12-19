Реклама

Россия
12:19, 19 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России предрекли обрушение экономики Европы из-за Украины

Депутат Чепа: Экономика Европы рухнет из-за 90 миллиардов кредита для Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yves Herman / Reuters

Экономическая и финансовая система Европы рухнет из-за выделения Украине 90 миллиардов евро, считает первый зампред комитета Госдумы Алексей Чепа. Прогнозом он поделился с «Лентой.ру».

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил о том, что европейские лидеры договорились о финансировании Киева на 90 миллиардов евро в 2026-2027 годах.

Депутат назвал Украину бездонной дырой. Он напомнил, что внутренний долг страны официально составляет 47 миллиардов долларов, и отметил, что при этом Европа согласилась на беспроцентный кредит для Киева за счет собственных средств.

«Европа разломится. Уже три страны отказались от участия в выделении этих 90 миллиардов: Чехия, Венгрия и Словакия. Значит, нагрузка на 24 страны будет больше, если сейчас еще кто-то подломится. Естественно, это будет как снежный ком, потому что это тяжело очень. Та же Прибалтика… Они не потянут просто. Это посыпется. Любой какой-то триггер — и рухнет вся экономическая, финансовая система», — высказался депутат.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что Венгрия, Словакия и Чехия отказались участвовать в обеспечении кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро для Украины, поскольку в случае неспособности Киева выполнить обязательства по его возврату ответственность за погашение ляжет на другие европейские страны.

