Exeed раскрыл подробности о новом Exlantix ET8 для России

Раскрыты подробности о новом Exeed Exlantix ET8 для России

На международном автосалоне в Бангкоке состоялась премьера нового кроссовера Exlantix ET8, который станет флагманом линейки. Появление автомобиля ожидается на российском рынке, где машины продаются под маркой Exeed. Подробности о модели сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Модель построена на архитектуре Texxeract, а в салоне смогут разместиться до шести пассажиров по формуле 2+2+2.

Кроме того, в компании отметили, что при разработке машины особое внимание уделялось безопасности сидящих в салоне людей. За это отвечают «уникальный каркас безопасности» со съемной конструкцией и дополнительными поперечными балками над тяговой батареей. Сам кузов на 88 процентов состоит из высокопрочной стали и алюминия.

Автомобиль получит 11 подушек безопасности, в том числе оригинальную подушку в области заднего стекла, которая имеет площадь срабатывания 0,64 квадратных метра и защищает пассажиров третьего ряда сидений.

Оснащение флагмана будет включать кресла с подогревом и вентиляцией на всех посадочных местах, медиасистему с четырьмя мониторами и «эффектом погружения уровня IMAX», отсек с функциями подогрева и охлаждения, способный работать в автономном режиме до суток.

В движение машину будет приводить 469-сильная гибридная силовая установка. В ее состав входит два электромотора, а бензиновый 1,5-литровый двигатель мощностью 156 лошадиных сил не связан с колесами и работает исключительно как генератор для зарядки 40-киловаттного аккумулятора. На электротяге новинка способна проехать до 200 км, а суммарный запас хода достигает 1400 км.

Сроки появления серийных Exlantix ET8 в России пока не раскрываются.

