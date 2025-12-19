Глава ЦБ Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за повышения НДС

В начале 2026 года Россию ожидает ускорение инфляции из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, но оно будет носить временный характер. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центробанка, где было принято решение о снижении ключевой ставки до 16 процентов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Также на цены повлияет дополнительная индексация тарифов на жилищно-коммунальные и другие регулируемые услуги. При этом, заметила она, влияние указанных факторов может оказаться сильнее, чем предполагали октябрьские оценки.

По словам Набиуллиной, рост НДС затронет широкий круг товаров и услуг, что скажется на инфляционных ожиданиях. Даже без этого в декабре они существенно выросли, достигнув максимальных значений с начала года.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе прямой линии рассказал, что повышение НДС не будет вечным, а его конечной целью является «снижение налогового бремени в будущем». Вместе с тем он призвал бизнес не прятать свои доходы и поручил активнее работать с сокращением доли теневого сектора в экономике, чтобы наполнять сталкивающийся с дефицитом бюджет.

Глава ЦБ не указала, какое влияние на цены может оказать рост НДС, но два месяца назад регулятор оценивал его в декабре-январе в 0,6-0,8 процентного пункта. При этом тогда аналитики Банка России предполагали, что в перспективе повышение налога может оказаться даже дезинфляционным фактором.