Глава Таганрога рассказала о последствиях атаки БПЛА

Камбулова: В результате атаки БПЛА на Таганрог повреждены четыре частных дома

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Таганрог беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Обломками беспилотников оказались повреждены четыре частных дома, пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

«Проинформирую дополнительно. Прошу сохранять спокойствие», — добавила Камбулова.

Глава города попросила всех жителей и гостей Таганрога при обнаружении упавшего беспилотника или его обломков незамедлительно сообщить по номеру 112. А также напомнила о запрете на фото и видеосъемку атак беспилотников и работу ПВО в Ростовской области.

Ранее жители Орла сообщили о нескольких мощных взрывах в небе над городом.