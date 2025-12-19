Реклама

Россия
04:59, 19 декабря 2025Россия

Глава Таганрога рассказала о последствиях атаки БПЛА

Камбулова: В результате атаки БПЛА на Таганрог повреждены четыре частных дома
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Таганрог беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Обломками беспилотников оказались повреждены четыре частных дома, пострадавших нет, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Информация о последствиях уточняется.

«Проинформирую дополнительно. Прошу сохранять спокойствие», — добавила Камбулова.

Глава города попросила всех жителей и гостей Таганрога при обнаружении упавшего беспилотника или его обломков незамедлительно сообщить по номеру 112. А также напомнила о запрете на фото и видеосъемку атак беспилотников и работу ПВО в Ростовской области.

Ранее жители Орла сообщили о нескольких мощных взрывах в небе над городом.

